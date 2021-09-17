"Укрзалізниця" не сплачуватиме двічі за ті ж самі борги - заява

АТ "Укрзалізниця" готова дотримуватися боргових зобов’язань, проте не має наміру переплачувати через кулуарні домовленості, повідомляє УНИАН.

Про це заявляє прес-служба компанії.

"Укрзалізниця" наполягає, що компанія не погоджувалася з відсотками, які мають бути сплачені за боргом від 10 до 11%. Адже як свідчить судова практика, максимальний відсоток за користування кредитними коштами після закінчення строку кредитування, який нагадаємо, завершився у 2014-2015 р. – 3%.

У компанії зазначають, що VR Global Parttners L.P. видавав договір факторингу за договір купівлі-продажу суд визнав угоду між "Промінвестбанком" недійсною.

Компанія наголошує, що переуступлення боргів VR Global Parttners L.P. не можливо вважати іноземними інвестиціями в Україну тому, що відповідно наданих Укрзалізниці розрахункових документів ця операція була здійснена за межами України. Також, така купівля навряд є інвестицією в економіку України, оскільки VR купив борг Укрзалізниці за 123,5 млн дол. США сплавивши їх Промінвестбанку (який належить Російській Федерації, через Внєшекономбанк), а натомість вимагає з українського державного підприємства стягнути більш ніж 388,5 млн дол. США. (з них понад 70 млн дол. США — пеня).

Загалом, на сьогодні є низка судових рішень у межах кримінальних проваджень, якими заборонене примусове стягнення коштів з товариства. Зокрема, і ті, які направлені на примусове стягнення з Укрзалізниці коштів на користь VR Global Parttners L.P. до остаточного вирішення справи щодо законності переуступки по суті.

"Укрзалізниця" повідомляє про свою абсолютну готовність виконання всіх боргових зобов’язань належним кредиторам. Уникаючи будь-яких намагань подвійного стягнення заборгованостей" , - йдеться у прес-релізі компанії.

Нагадаємо, що 16 вересня 2021 року Північний апеляційний господарський суд визнав неправомірність угоди між "Промінвестбанком" та VR Global Parttners L.P. щодо купівлі боргів Укрзалізниці. Позиція суду цілком послідовна та не є новою оскільки базується на рішенні Великою Палатою Верховного Суду.

Як відомо, у 2011-2012 рр. ДП "Південна залізниця" і ДТГО "Південно-Західна залізниця" уклали кредитні договори, кошти за якими мали бути повернуті у кінці 2014 - на початку 2015 років.

У 2019 році борги Укрзалізниці перед компанією ПАТ "Промінвестбанк" на загальну суму 153,25 млн дол. США були продані VR Global Parttners L.P. Угода відбулася без участі представників товариства, а товариство не було навіть проінформовано про намір банком продати його борги.

У компанії наполягають, що VR Global Parttners L.P. не має статусу фінансової установи відповідно до українського законодавства, а договір відступлення боргу, укладений у лютому 2019, за природою є договором факторингу, який вимагає обов’язкової наявності відповідної ліцензії.