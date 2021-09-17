Разумков розповів про заміну його охорони

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що поки він знаходиться на лікарняному, йому почали міняти охоронців, однак він не розцінює це як тиск, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Що стосується тиску ... З одного боку, коли ти знаходишся на лікарняному, а тобі починають міняти охорону. Для кого-то - це, може бути, було б тиском. Для мене - це не є тиском, тому що я до посади голови Верховної Ради обходився без охорони. Зараз досить просто ходжу по вулицях, якщо мені треба, розмовляю з людьми, і впевнений, що і після того, як закінчиться моя каденція, я не буду мати охорони, так само сам буду ходити по вулицях і зможу нормально дивитися людям в очі. На жаль, я не впевнений, що все так зможуть робити ", - сказав Разумков в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" в ефірі телеканалу "Україна" ввечері в п'ятницю.

Як повідомлялося, Разумков знаходиться на самоізоляції у зв'язку з коронавирусной хворобою.