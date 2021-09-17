Франція заявила, що відкличе своїх послів в США і Австралії для консультацій в знак протесту проти угоди з постачання Австралії підводних човнів.

France recalls ambassadors from US and Australia in wake of new security pact it describes as "a stab in the back" https://t.co/bWCqFiTRyB - BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 17, 2 021

"Франція відкликає послів із США та Австралії після нового пакту безпеки, який він описує як" удар ножем в спину "", - повідомляє ВВС.

Міністерство закордонних справ заявило, що "виняткове рішення" було виправдано серйозністю пакту.

Нагадаємо, що в четвер увечері Франція розкритикувала США і Австралію через несподіваний розрив контракту французької фірми Naval Group з урядом в Канберрі про постачання Австралії 12 підводних човнів на суму майже в 56 млрд євро.

Посольство Франції в Вашингтоні скасувало урочистості з нагоди 250-ої річниці Чесапикскої битви часів Війни за незалежність США, в якому французький флот здобув перемогу над британським.

У свою чергу у Вашингтоні назвали Францію вкрай важливим партнером США, а пресс-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі запевнила, що Париж заздалегідь поінформували про створення нового партнерства США, Великобританії та Австралії.