Франція відкликає послів із США та Австралії
Франція заявила, що відкличе своїх послів в США і Австралії для консультацій в знак протесту проти угоди з постачання Австралії підводних човнів.
"Франція відкликає послів із США та Австралії після нового пакту безпеки, який він описує як" удар ножем в спину "", - повідомляє ВВС.
Міністерство закордонних справ заявило, що "виняткове рішення" було виправдано серйозністю пакту.
Нагадаємо, що в четвер увечері Франція розкритикувала США і Австралію через несподіваний розрив контракту французької фірми Naval Group з урядом в Канберрі про постачання Австралії 12 підводних човнів на суму майже в 56 млрд євро.
Посольство Франції в Вашингтоні скасувало урочистості з нагоди 250-ої річниці Чесапикскої битви часів Війни за незалежність США, в якому французький флот здобув перемогу над британським.
У свою чергу у Вашингтоні назвали Францію вкрай важливим партнером США, а пресс-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі запевнила, що Париж заздалегідь поінформували про створення нового партнерства США, Великобританії та Австралії.