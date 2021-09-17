Разумков, Стефанчук та Арахамія влаштували суперечку у ефірі

Між головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, його першим заступником Русланом Стефанчуком та головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією сталася словесна перепалка у прямому ефірі через законопроєкт про олігархів, який було направлено до Венеціанської комісії, повідомляє УНІАН.

Дискусія відбулася в ефірі програми "Свобода слова".

"Тут тиску не було. Було звернення (уповноваженої ВР з прав людини) Людмили Денісової. На цей лист відреагували чотири депутатські фракції та групи, і насправді в мене не було іншого варіанту, як відправити цей законопроект до Венеціанської комісії, тому що це всі чотири опозиційні фракції. Була позиція уповноваженої ВР з прав людини. Тому я вважаю, що я діяв в рамках того, в рамках того, про що мене попросила частина Верховної Ради" , - пояснив Разумков.

Йому опонували Стефанчук та Арахамія. Зокрема, перший віцеспікер ВР заявив, що у нього "двояке відношення з приводу цього".

"Всі законопроекти, які біли направлені до Венеціанської комісії направлялися в редакції першого читання або до того, які були подані в парламент, або коли ми їх розглядали в першому читання. Всі шість. Тоді жодного разу не біло пропозиції, мовляв давайте цього не робити" , - наголосив Разумков.

Арахамія запитав: "У чому суспільна важливість перевіряти через Венеціанську комісії законопроєкт про олігархів?".

"Тут немає суспільної або не суспільної важливості, тут є позиція - рівні права для всіх в парламенті. Я це сповідував, сповідував, і буду сповідувати" , - відповів голова ВР.

"Щодо відставки, ходять розмови, багато чуток сьогодні в залі ВР, багато що до мене доходить. Я казав і кажу, я за посаду триматися не буду. Я прийшов на неї, щоб працювати, і буду працювати далі, якщо мені дозволить це робити ВР. Процедури відкликання голови ВР з посади - більш ніж зрозумілі і прості, визначені регламентом, законами, Конституцією... Але я сьогодні продовжую працювати як голова ВР, і у відставку точно не збираюся" , - додав Разумков.

Арахамія після його слів зазначив, що вони з головою ВР у хороших відносинах.