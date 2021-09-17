На Місяць відправлять прапор України

Український прапор доставлять на Місяць в рамках місії українсько-британської компанії Spacebit. Про це в п'ятницю, 17 вересня, заявив Укроборонпром. Відзначається, що сама місія запланована на весну 2022 року, повідомляє Кореспондент.

За словами засновника і виконавчого директора компанії Spacebit Павла Танасюка, доставка прапора нашої держави на супутник Землі, стане символічним кроком і буде означати повернення України, в ролі однієї з провідних країн у вивченні космосу.

"Для нас велика честь бути тією командою, завдяки якій прапор України вперше в історії виявиться на поверхні Місяця і яка здійснить першу українську місію на супутник Землі" , - додав він.

Він уточнив, що прапор України, який відправлять в космос, надрукований на 3D-принтері з українського титану. Під час його виготовлення була використана спеціальна технологія "зеленого", або безвідходного, виробництва.

В "Укроборонпромі" розповіли, що на Місяць відправлять обладнання для дослідження ґрунту, випробування технології відбору зразків, збору інформації про теплові властивості та магнітне поле тощо.

"Спочатку вантаж потрапить в кратер Lacus Mortis на ближній стороні Місяця, а після - в темну пляму Oceanus Procellarum, яка цікавить вчених на поверхні небесного тіла" , - сказано в повідомленні.

Датчики, вироблені на українських підприємствах, будуть збирати інформацію про радіаційний фон, а спеціальна камера буде транслювати відеострім з поверхні. Всі отримані дані будуть доступні вітчизняним ученим для розвитку космічних програм.