У ПриватБанку видали валюту з цвіллю і відмовилися від повернення

Клієнтка ПриватБанку заявила, що їй видали долари в ПриватБанку, частина з яких були з пліснявою. В результаті такі купюри відмовилися приймати в Ощадбанку, а в самому "Приваті" замість того, щоб замінити валюту, запропонували розміняти її на гривні.﻿ Про це клієнтка банку написала на спеціалізованому форумі, повідомляє Обозреватель.

"13 вересня забирала валютний депозит у відділенні ПриватБанку, заздалегідь замовивши валюту. Гроші видали з цвіллю. З 19 купюр 3 були в цвілі. Відразу вийшовши з ПриватБанку, пішла і відкрила депозит в Ощадбанку (вони знаходяться через стінку, тобто сусіди)" , – розповідає клієнтка.

В Ощадбанку відмовилися приймати три купюри з цвіллю. Повернувшись в ПриватБанк, клієнтці відмовили міняти валюту на інші купюри (бо в касі не було доларів), проте запропонували витратити долари з цвіллю на покупку гривні.

"Відразу ж вийшовши з Ощадбанку, повернулася в ПриватБанк, але касир сказала що поміняти не може тому що немає валюти, тільки може за своїм курсом на гривні поміняти" , – обурилася клієнтка.

В "Приваті" на скаргу відповіли:

"Критерієм для прийому є стан купюри: ступінь забруднення, наявність надривів, збереження елементів захисту та інше. Через те, що касир несе матеріальну відповідальність за прийняті купюри, то він приймає тільки купюри, в платіжності яких він впевнений. Також, ваша повторна скарга була раніше зафіксована. Уже займаємося вашим питанням. За результатами додатково зателефонуємо вам".