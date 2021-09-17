Оприлюднена повістка Ради на наступний тиждень

Верховна Рада наступного тижня розгляне антиолігархічний і податковий закони, а також в парламенті презентують проєкт держбюджету на 2022 рік, повідомляє Кореспондент.

Про це заявив глава фракції Голос Ярослав Железняк в Telegram в п'ятницю, 17 вересня. Сьогодні оборонний комітет рекомендував антиолігархічний закон президента №5599. При цьому податковий закон - ще в процесі, проте Рада затвердить законопроєкт №5600 (Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень). Також в №5600 комітет прийняв, що акциз будуть платити не реалізатори, а оптовики.

Разом з тим в опублікованій повістці цих законопроєктів ще немає, однак депутат "впевнений, що побачать їх у залі після бюджету". Також у вівторок, 21 вересня, пройде презентація держбюджету-2022 (№6000).

"Подивимося, хто проголосує за 5600 і може чекати "плюшки" в бюджеті після збору депутатських пропозицій до першого читання" , - додав Железняк.

Крім того, наступного тижня депутати розглянуть законопроєкт №6052 зі змінами до бюджету поточного року - цей законопроєкт виділяє до кінця року кожному одержувачу субсидій по 4137 грн.

Рада розгляне також багато питань з врегулювання праці, зокрема законопроєкт №5388 про дерегуляцію трудових відносин, зменшення кадрової документації та спрощення прийому на роботу. До порядку увійде закон про кредити аграріям №3205-1. Під цей закон підв'язаний транш МВФ на майже 350 млн доларів.

Нарешті, на наступному тижні Верховна Рада розгляне також: