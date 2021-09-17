У ОРДЛО сповільнилася російська паспортизація

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що російська паспортизація на тимчасово непідконтрольній території Донбасу сповільнилася. Про це він сказав на брифінгу в п'ятницю, 17 вересня, повідомляє Кореспондент.

Статистика за кількістю виданих Росією паспортів жителям ОРДЛО є різною, бо в неї іноді вносять і тих, хто тільки подав заявку на отримання паспорта, пояснив секретар РНБО.