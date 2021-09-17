Рада наступного тижня не розгляне законопроєкт про олігархів - Разумков

Верховна Рада на наступному пленарному тижні не буде розглядати законопроєкт про деолігархізацію. Профільним управлінням парламенту потрібно ще підготувати документ до розгляду, повідомляє Обозреватель.

Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Він пояснив, чому наступного четверга розгляд законопроєкту про деолігархізацію не відбудеться.

За словами Разумкова, якщо фракції будуть наполягати на тому, щоб його розглянути, це може відбутися до винесення рішення Венеційської комісії, оскільки регламент ВР не забороняє цього робити. Однак, розгляд законопроєкту на наступному тижні малоймовірний, зазначив спікер парламенту.