Ми відстежуємо ситуацію після навчань Білорусі та РФ - Данилов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що Україна відстежує ситуацію після російсько-білоруських навчань "Захід-2021". Він зазначив, що це є викликом для нашої країни, повідомляє Обозреватель.

Таку заяву Данилов зробив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 17 вересня. За його словами, загострення можна очікувати в будь-який момент.

"Ми відстежуємо, що відбувається. Для нас це виклик, ми не відчуваємо себе захищеними. Чи може початися загострення? У будь-який час, коли (президент Росії Володимир) Путін ухвалить рішення" , – сказав Данилов.

Секретар РНБО також додав, що Україна теж проводитиме навчання із залученням країн НАТО.