Поліція затримала китайців, які нелегально працювали під Тернополем

Четверо громадян Китаю працювали на одному з виробництв неподалік Збаража Тернопільської області. Двоє з них мали проблеми з документами: одна людина порушила дозволений законодавством термін перебування в Україні, інша - не мала дозволу на працевлаштування, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними пресслужби﻿ поліції Тернопільщини щодо порушників правоохоронці склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України). Також вирішується питання їх про примусове повернення на батьківщину.

Крім цього, до адміністративної відповідальності за порушення правил працевлаштування іноземців залучили і директора підприємства.