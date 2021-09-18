На Луганщині затримали офіцерів поліції за хабарі

Правоохоронці затримали за хабарництво двох офіцерів одного з відділів поліції в Луганській області, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Капітан поліції і старший лейтенант-криміналіст слідчого відділення вимагали та отримали "відкупні" у місцевого жителя, якому загрожувало покарання за водіння в нетверезому стані" , - йдеться в повідомленні прес-служби ГБР.

За гроші поліцейські пропонували чоловікові уникнути адміністративної відповідальності. Також поліцейські дізналися, що він займається збутом пального, тому заявили йому, що їм також потрібні гроші. Вони обіцяли не втручатися в його діяльність при постійних щомісячних платежах у сумі 1,5 тис. гривень.

Співробітники ГБР задокументували, як старший лейтенант отримав від громадянина 9,5 тис. гривень і передав начальнику відділу поліції його частку. При розподілі отриманого хабара поліцейські були затримані.

Обом правоохоронцям повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди групою осіб за попередньою змовою (ч.3 ст. 368 КК України). Слідство встановлює інші можливі факти вимагання та одержання неправомірної вигоди затриманими.