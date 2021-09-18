Данилов назвав "банкопад" після Майдану "штучним"

Секретар РНБО Олексій Данилов стверджує, що певні люди заволоділи "активами на мільярди гривень" під час очищення банківської системи після Революції Гідності. Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли з'явилися останні олігархи? Це вже за часів після 2014 року, коли люди загинули на Майдані, коли у нас війна з Російською Федерацією" , - сказав Данилов.

За його словами, нові олігархи з'явилися після очищення банківської системи, яку Данилов називає "банкопадом".

"Штучний" банкопад". Певна кількість людей заволоділо активами на мільярди гривень, які належали всім нам. На сьогоднішній день, коли ви дізнаєтеся суму, скільки держава спільно з нами змушена була сплатити через Фонд гарантування вкладів - це десятки мільярдів" , - сказав секретар РНБО.

Він також нагадав про два гучних самогубства екс-голів Фонду держмайна.

"У нас же не просто так людина, яка керувала Фондом держмайна - потім вона чомусь застрелилася. Був чоловік, який керував Фондом держмайна. Потім він чомусь викинувся з дев'ятого поверху. Це люди, які працювали у Фонді держмайна, які розпоряджалися нашою власністю. ... це пан Чечетов, це пані Семенюк-Самсоненко. Чому ці люди пішли з життя? Ніхто не замислюється" , - сказав Данилов.