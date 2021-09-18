Українці можуть отримувати на карту податкову компенсацію

Українці, які платили іпотеку, витрачали гроші на освіту, медицину або страховку, мають право повернути частину сплачених податків. Податок на доходи фізичних років (ПДФО) переведуть на банківську карту, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться в Податковому кодексі. Розмір компенсації рахують за формулою: витрачена сума множиться на 18%. Як отримати компенсацію:

звернутися до податкової за місцем реєстрації;

заповнити декларацію;

підтвердити витрати, за які можна отримати компенсацію;

протягом 60 днів отримати кошти на банківський рахунок.

Звернутися за компенсацією за 2020 рік можна до кінця 2021-го. Отримати можна компенсацію тільки в тому випадку, якщо витратити гроші в українській компанії. Ті, хто пройшли лікування, наприклад, в Німеччині, на компенсацію податків права не мають.

Також варто відзначити, що для отримання повернення податків потрібно надати квитанції, довідки, які підтверджують витрати. Багато українців про таку можливість не знають, тоді як в країнах ЄС, США, повернення податків для багатьох сімей є істотним доходом сім'ї.