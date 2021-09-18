У Луцьку бус Нацгвардії протаранив маршрутку
У Луцьку відбулася дорожня аварія за участю мікроавтобуса Національної гвардії та маршрутки.
За даними місцевого видання Волинські новини в результаті зіткнення на дорозі ніхто не постраждав. Як розповіли очевидці ДТП, перед перехрестям вулиць Потебні та Гнідавська авто гвардійців зіткнулося з маршруткою №28, в якій знаходилися пасажири.
Удар припав на задню частину пасажирського автобуса. На місце ДТП прибули правоохоронці, для з'ясування деталей і обставин аварії.