У Луцьку бус Нацгвардії протаранив маршрутку

У Луцьку відбулася дорожня аварія за участю мікроавтобуса Національної гвардії та маршрутки.

За даними місцевого видання Волинські новини﻿ в результаті зіткнення на дорозі ніхто не постраждав. Як розповіли очевидці ДТП, перед перехрестям вулиць Потебні та Гнідавська авто гвардійців зіткнулося з маршруткою №28, в якій знаходилися пасажири.

Удар припав на задню частину пасажирського автобуса. На місце ДТП прибули правоохоронці, для з'ясування деталей і обставин аварії.