ООН розгляне питання України, попри оскарження РФ

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй включила до порядку денного питання про тимчасово окуповані Росією території України, повідомляє УНІАН.

Про це заявляє Міністерство закордонних справ України. Українські дипломати привітали рішення 76-ї Генасамблеї ООН включити до порядку денного відповідний пункт.

"Ми вітаємо сьогоднішнє рішення Генасамблеї включити пункт про тимчасово окуповані території України до порядку денного її 76-ї сесії. Із нетерпінням чекаємо цілеспрямованої дискусії щодо шляхів притягнення Росії до відповідальності за порушення територіальної цілісності України та Статуту ООН" , - йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення було прийняте під час голосування в п’ятницю, 17 вересня: 65 країн проголосували "за", 11 - "проти", 37 - "утримались". Це питання стало першим, яке довелось розглядати новій Генасамблеї, пише "Голос Америки".

Видання зазначає, що російська делегація тричі намагалась оскаржити пункт порядку денного Генасамблеї щодо ситуації на окупованих територіях України. Цю ініціативу Росії підтримало всього 11 держав. Натомість 63 країни проголосували за те, щоб зберегти український пункт в порядку денному Генасамблеї. Ще 37 країн утримались.