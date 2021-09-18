Норвегія висунула умови РФ через навчання "Захід-2021"

За даними видання NRK Міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Йенсен висунув до Росії вимогу через військові навчання «Захід-2021», які проводилися з 10 по 16 вересня. За його словами, вони повинні проходити відкрито і передбачувано, повідомляє Лента.Ру.

"Ми закликаємо Росію бути відкритою в тому, що стосується її навчань, і дотримуватися зобов'язань щодо прозорості відповідно до Віденського документу" , - заявив Бакке-Йенсен.

Він підкреслив, що це слід робити, щоб не сприяти виникненню непорозумінь та ненавмисної ескалації.

Норвезький міністр також висловив думку, що Росія проявляє себе на півночі все більш активно і «самовпевнено». За його словами, поблизу територій Норвегії російська військова активність неухильно наростає.