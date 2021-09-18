Похилий чоловік намагався підірвати сусіда в машині

У Дніпропетровській області в ході конфлікту 64-річний чоловік кинув перед автомобілем сусідів невстановлений вибуховий предмет, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як встановили правоохоронці, чоловік кинув вибуховий предмет, коли автомобіль сусідів проїжджав повз його будинку. В результаті вибуху 62-річний водій автомобіля отримав легкі травми, також пошкоджений автомобіль, передає пресслужба Нацполіціі.

Зловмисник доставлений у відділення поліції та затриманий в порядку ст. 208 КУпАП. Слідчі відкрили кримінальні провадження по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) і ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.