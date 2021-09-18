У Києві на вул. Костьольній обмежать рух транспорту

У Києві у зв'язку зі святкуванням 700-річчя відновлення Київської єпархії Римо-Католицької церкви обмежать рух транспорту на вул. Костьольній, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"18 вересня з 09:00 до 17:00 на площі перед Кафедральним храмом святого Олександра і алеї на вулиці Костьольній відбудеться святкування 700-річчя відновлення Київської єпархії РКЦ. Проведення цього заходу підтримано розпорядженням КМДА № 1969" , - йдеться в повідомленні пресслужби київської міськдержадміністрації.

Відзначається, що на час проведення заходу обмежать рух транспорту на вулиці Костьольній (від перетину з вулицею Трьохсвятительською до вулиці Костьольної, 11).

Організатор проведення заходу - організація "Релігійна громада парафії святого Олександра Київсько-Житомирської єпархії римо-католицької Церкви в Шевченківському районі міста Києва".