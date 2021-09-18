Австралія відреагувала на рішення Франції відкликати посла

Австралія відреагувала на рішення Франції відкликати посла

Австралія шкодує про відкликання французького посла. Це заявив представник австралійського міністра закордонних справ Маріс Пейн, повідомляє РБК-Україна.

"З жалем відзначаємо рішення Франції відкликати посла в Австралії для консультацій після рішення про проєкт Attack Class. Австралія розуміє глибоке розчарування Франції нашим рішенням", - йдеться в повідомленні The Sydney Morning Herald.

Однак Австралія цінує відносини з Францією і вважає її важливим партнером, що забезпечує стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Ми сподіваємося на нову взаємодію з Францією з багатьох питань, що становлять взаємний інтерес, на основі спільних цінностей", - додають в Канберрі.

Автор: Анна Полисученко

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