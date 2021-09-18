Австралія відреагувала на рішення Франції відкликати посла

Австралія шкодує про відкликання французького посла. Це заявив представник австралійського міністра закордонних справ Маріс Пейн, повідомляє РБК-Україна.

"З жалем відзначаємо рішення Франції відкликати посла в Австралії для консультацій після рішення про проєкт Attack Class. Австралія розуміє глибоке розчарування Франції нашим рішенням" , - йдеться в повідомленні The Sydney Morning Herald.

Однак Австралія цінує відносини з Францією і вважає її важливим партнером, що забезпечує стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Ми сподіваємося на нову взаємодію з Францією з багатьох питань, що становлять взаємний інтерес, на основі спільних цінностей" , - додають в Канберрі.

Автор: Анна Полисученко