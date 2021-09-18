Курс валют НБУ на 18 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 18 вересня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 17 вересня, не змінився і залишається на рівні 26.67 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 18 вересня 2021 року.

Курс євро не змінився і залишається на рівні 31.37 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 18 вересня 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс склав 3.68 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 18 вересня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 36.87 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 18 вересня 2021 року.

Курс швейцарського франка залишається стабільним на рівні 28.82 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 18 вересня 2021 року.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 6.86 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 18 вересня 2021 року.