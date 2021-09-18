Курс валют НБУ на 18 вересня

Курс валют НБУ на 18 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 18 вересня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 17 вересня, не змінився і залишається на рівні 26.67 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 18 вересня 2021 року.

Курс євро не змінився і залишається на рівні 31.37 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 18 вересня 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс склав 3.68 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 18 вересня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 36.87 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 18 вересня 2021 року.

Курс швейцарського франка залишається стабільним на рівні 28.82 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 18 вересня 2021 року.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 6.86 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 18 вересня 2021 року.

Валюта Повна назва курс
USD долар 26.667 200
EUR євро 31.370 000
RUB рубль 0.368 100
GBP Фунт стерлінгів 36.867 400
CHF Швейцарський франк 28.815 400
PLN польський злотий 6.856 200
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