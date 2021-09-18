Мер Нью Йорка потролив дипломатів РФ "Спутніком V"

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо дошкульно прокоментував заяву постійного представника Росії в ООН Василя Небензі, якого обурила вимога пред‘являти підтвердження вакцинації на вході до штаб-квартири ООН, повідомляє Укрінформ.

«Якщо російський посол проти цього, то я за це (обов’язкову вакцинацію - ред.)» , - сказав де Блазіо журналістам у четвер.

При цьому він саркастично зауважив, що росіяни раніше «самі знецінили себе, намагаючись зірвати вибори у США».

Оскільки обурення посла РФ було зумовлене зокрема й тим, що російську вакцину «Спутнік V» не визнають у США, де Блазіо зазначив, що будь-яка особа, прищеплена «незатвердженим» препаратом, може знову зробити безплатно щеплення у Нью-Йорку.