ЗМІ: в Ємені число жертв боїв з хуситами - мінімум 45
В Ємені в ході боїв урядових військ з хуситами в провінції Ель-Байда загинули щонайменше 45 осіб, повідомляє Кореспондент.
"Хусити розширили свою військову кампанію після захоплення ключових районів, що знаходяться під контролем армії уряду, в провінції Ель-Байда в результаті запеклих боїв", - розповіло агентству Сіньхуа анонімне військове джерело.
За його даними, за добу в боях загинули близько 25 бойовиків і понад 20 військових. Джерело додало, що хусити просуваються в сусідню провінцію Абьян, контрольовану урядом.