Центр Києва сьогодні перекриють: перелік вулиць

Сьогодні, 18 вересня у Києві перекриють рух транспорту. Причиною тому є проведення спортивного марафону, повідомляє РБК-Україна.

Так, із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня буде обмежено рух автотранспорту на Контрактовій площі.

Графік перекриття руху 18-19 вересня:

вул. Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вул. Волоської) - із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;

вул. Межигірська (від вул. Г. Сковороди до вул. Спаської) - із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;

вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської) - із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня.

Графік перекриття руху 19 вересня:

вул. Петра Сагайдачного - із 07:00 до 13:30;

Боричів узвіз - із 07:00 до 13:30;

вул. Ігорівська - із 07:00 до 13:30;

вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Верхній Вал до Поштової площі) - з 07:00 до 13:30;

вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) - із 07:00 до 11:00;

Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) - із 07:00 до 13:30;

Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) - із 07:00 до 11:00;

Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) - із 07:00 до 11:00;

вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту) - із 07:00 до 11:00

Північний міст (у напрямку житлового масиву Троєщина) - із 07:00 до 11:00;

вул. Труханівська - із 07:00 до 12:00;

Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) - із 07:00 до 11:00;

Міст Метро - із 07:00 до 10:00;

поворот із мосту Метро на Набережне шосе - із 07:00 до 11:00.

Крім того, за маршрутом марафону передбачено зміни руху громадського транспорту. Про їх зміни КМДА повідомить додатково.

Автор: Марія Кучерявець