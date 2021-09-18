Центр Києва сьогодні перекриють: перелік вулиць
Сьогодні, 18 вересня у Києві перекриють рух транспорту. Причиною тому є проведення спортивного марафону, повідомляє РБК-Україна.
Так, із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня буде обмежено рух автотранспорту на Контрактовій площі.
Графік перекриття руху 18-19 вересня:
- вул. Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вул. Волоської) - із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;
- вул. Межигірська (від вул. Г. Сковороди до вул. Спаської) - із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;
- вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської) - із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня.
Графік перекриття руху 19 вересня:
- вул. Петра Сагайдачного - із 07:00 до 13:30;
- Боричів узвіз - із 07:00 до 13:30;
- вул. Ігорівська - із 07:00 до 13:30;
- вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Верхній Вал до Поштової площі) - з 07:00 до 13:30;
- вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) - із 07:00 до 11:00;
- Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) - із 07:00 до 13:30;
- Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) - із 07:00 до 11:00;
- Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) - із 07:00 до 11:00;
- вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту) - із 07:00 до 11:00
- Північний міст (у напрямку житлового масиву Троєщина) - із 07:00 до 11:00;
- вул. Труханівська - із 07:00 до 12:00;
- Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) - із 07:00 до 11:00;
- Міст Метро - із 07:00 до 10:00;
- поворот із мосту Метро на Набережне шосе - із 07:00 до 11:00.
Крім того, за маршрутом марафону передбачено зміни руху громадського транспорту. Про їх зміни КМДА повідомить додатково.
Автор: Марія Кучерявець