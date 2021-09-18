У ГСЧС попередили про сильні дощів і поривів вітру

У ряді областей України у суботу очікуються значні дощі та сильний вітер, на річках підвищиться рівень води, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

18 вересня вдень у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях значні дощі; в західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, найближчими днями внаслідок опадів очікується підйом рівнів води над поточними рівнями на деяких річках.

Так, 18-21 вересня на річках басейну Прип'яті вода підніметься на 0,1-0,5 м. На р. Прип'ять в створі поста Річиця Волинської області можливе досягнення відмітки виходу води на заплаву з частковим затопленням пасовищ (І рівень небезпеки – жовтий).

18-19 вересня на річках басейнів Прута та Сірету очікується підйом води на 0,2-0,8 м, без негативних наслідків.

Також очікується підйом рівнів води над поточними рівнями без негативних наслідків:

на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) 0,5 - 1,5 м;

на річках Закарпаття 0,3-1,5 м;

на Латориці та в нижній течії Боржави до 2,0 м.

В місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку.