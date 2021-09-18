Арахамія допустив відставку Разумкова, але фракція цього ще не обговорювала

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія допустив можливість відставки спікера Верховної ради Дмитра Разумкова. Однак, за його словами, цей сценарій у фракції не обговорювався, повідомляє Деловая столица.

Про це Арахамія заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Це реально (відставка Разумкова — ред.) як сценарій, але станом на зараз такий сценарій не обговорювався у нас у фракції. Це реально з точки зору інструментарію, але ми будемо шукати спільні позиції. Якщо у нас буде розуму на двох достатньо, то ми цей процес нормально владнаємо" , — сказав Арахамія.

Нагадаємо, вчора ввечері між головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, його першим заступником Русланом Стефанчуком та очільником фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією сталася словесна перепалка у прямому ефірі цього ж ток-шоу через законопроєкт про олігархів, який було направлено до Венеціанської комісії.

Перед тим Давид Арахамія звинуватив Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову і спікера парламенту Дмитра Разумкова у тому, що вони навмисне намагаються "збити" законопроєкт про олігархів.