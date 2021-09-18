Батько Ломаченка готує Усика до бою з Джошуа

Батько і тренер Василя Ломаченка Анатолій готує Олександра Усика до поєдинку проти Ентоні Джошуа, повідомляє УНИАН.

Про це повідомив промоутер Усика Олександр Красюк, передає ESPN.

Красюк підкреслив, що Ломаченко буде перебувати в куту Усика під час бою:

"Анатолій Ломаченко був наставником Усика ще з часів Олімпіади в Лондоні й досі ним залишається. Він буде в куту Усика в Лондоні".

Нагадаємо, що раніше Анатолій Ломаченко перебував у куту Усика під час фінального бою Всесвітньої суперсерії боксу проти Мурата Гассієва за звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі.

Бій Джошуа - Усик відбудеться 25 вересня.

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На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA і IBO, якими володіє Джошуа.

Всі квитки на цей поєдинок були продані за добу.

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