"Дніпро-1" - "Верес": відео трансляція матчу УПЛ

18 вересня на "Дніпро-Арені" пройде матч 8-го туру чемпіонату України між "Дніпром-1" і "Вересом", повідомляє УНИАН.

Дивіться онлайн відео трансляцію матчу "Дніпро-1" - "Верес".

Стартовий свисток прозвучить о 17.00.

"Дніпро-1" підійшов до цього матчу на п'ятому місці в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 13 очок. У "Вереса" - 11 балів і восьма позиція.

На думку букмекерів, "Дніпро-1" є фаворитом домашнього для себе матчу. На перемогу дніпрян дається коефіцієнт 1,47, на нічию - 4,50, тоді як на успіх "Вереса" - 6,60.

Відеотрансляція матчу

Нагадаємо, в минулому турі чемпіонату України "Дніпро-1" програв "Шахтарю" (0:2), а "Верес" обіграв "Львів" (1:0).