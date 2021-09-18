Комітет Ради схвалив законопроект про підвищення податків

Фінансовий комітет Верховної Ради схвалив до другого читання так званий ресурсний законопроєкт 5600, який передбачає підвищення низки податків, повідомляє Кореспондент.

Про це заявив заступник голови комітету Ярослав Железняк.

До другого читання до законопроєкту подали понад 11,5 тисяч правок.

"Після майже 25-ти годин засідань податковий комітет Ради проголосував до другого читання №5600. За 22, утрималися четверо" , - написав він.

Нардеп Ніна Южаніна уточнює, що комітет запропонував підтримати збільшення рентної плати за користування радіочастотним ресурсом на 5%, що повинно забезпечити додаткові 100 млн грн надходжень до бюджету.

"Переглянули ставки рентної плати на залізну, марганцеву руду за шкалою, яка була передбачена в законопроєкті. Вони такими ж і залишаться, мінус витрати на логістику (доставку, перевезення, транспортування). За фактом зменшили - втрати бюджету складуть понад 2 млрд грн від сьогоднішніх доходів (планувалося +4 млрд грн). Так законопроєкт став не деолігархічним, як анонсувалося. Що і треба було довести" , - написала Южаніна.

Вона також повідомила, що комітет підтримав підвищення ставки екологічного податку за розміщення відходів незалежно від класу і рівня їх небезпеки на 10%.

"Залишили норму про те, що підакцизні товари, щодо яких у суб'єктів роздрібної торгівлі виявлено недостачу за підсумками інвентаризації, вважаються проданими й обкладаються ... Відмовилися від скандальної пільги з акцизу на податок на "зелену" енергетику, що спочатку було в законопроєкті" , - повідомила Южаніна.

Крім цього, комітет пропонує підтримати поправку, яка виключає виробників м'яса птиці зі спрощеної системи оподаткування.