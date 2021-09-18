Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає зниження котирувань безготівкового долара сповільнилося. Національний банк хоч і брав участь в роботі міжбанківського валютного ринку﻿, але робив все ювелірно, і його втручання не відчувалося.

Торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися в понеділок 13 вересня на позначці 26,70 / 26,78 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). Пропозиція валюти на початку тижня перевищувала попит, тому цінник на безготівковий долар пішов униз. І тільки в четвер, коли опустилися до 26,60 гривень на покупку, попит різко зріс, і котирування трохи відскочили вгору. Але сильно вирости долара не дали: після того, як в п'ятницю піднялися до 26,735 гривень на покупку і 26,78 гривень на продажу, експортери спільно зі спекулянтами вийшли на ринок з великими продажами й знову обвалили долар.

Чотири дні з п'яти Національний банк виходив на ринок, акуратно купуючи свої «традиційні» 5 млн доларів, і тільки в четвер, коли попит виріс, регулятор вирішив зробити паузу і обмежився спостереженням. Закрили тиждень на позначці 26,66/26,68 гривень - на 8 копійок на купівлі і на 9 копійок на продажу нижче, ніж тижнем раніше. Національний банк за тиждень купив 20 млн доларів, не продавши при цьому ні цента.

Готівковий курс долара протягом тижня також знижувався паралельно з безготівковим. Вранці 13 вересня в обмінниках Києва долар продавали по 26,78-26,80 гривень. Вже у вівторок 14 вересня він подешевшав до 26,70-26,71 гривень. Час, що залишився долар кілька разів то дорожчав до 26,75-26,76 гривень, то дешевшав до 26,69-26,70 гривень: за такою мінімальною ціною його продавали у п'ятницю ввечері 17 вересня. Фактично, за тиждень готівковий долар втратив в ціні 8 копійок.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX минулого тижня продовжив падіння, що почалося тижнем раніше і до закриття тижня опустився до позначки 1,1725 долара. Закрили тиждень на рівні 1,1725 - на 82 пункти нижче, ніж тижнем раніше. Курс готівкового євро в Україні за тиждень знизився на 15 копійок. Вранці понеділка 13 вересня євро продавали по 31,50-31,52 гривень, а ввечері п'ятниці 17 вересня - по 31,35-31,37 гривень.

Російський рубль на минулому тижні спочатку виріс щодо американського долара з 73,20 до 72,20 рублів за долар, а до кінця тижня знову впав майже до 73,00 рублів за долар, попри тривале зростання світових цін на нафту і газ. Проте, йому вдалося втриматися нижче рівня 73 рублі, який довгий час стримував зміцнення російської валюти. Закрили тиждень на позначці 72,93 рубля за долар - на 23 копійки краще, ніж тижнем раніше. Готівковий рубль в столиці протягом тижня подорожчав на 3 копійки - з 3,62-3,64 до 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

У міру наближення до річного мінімуму (26,56 гривень на купівлю) попит на безготівковий долар з боку імпортерів буде рости. Однак стабільно високу пропозицію валюти від експортерів, насамперед агротрейдерів, цілком в змозі його задовольнити, тому побоюватися можна лише будь-яких політичних форс-мажорів.

Якщо ж нічого подібного не станеться, гривня продовжить повільне зміцнення наступного тижня. Національний банк буде уважно стежити за швидкістю зниження курсу долара, регулюючи її і не допускаючи обвалу за допомогою інтервенцій на покупку валюти. Готівковий долар наступного тижня буде торгуватися в діапазоні 26,55-26,85 гривень, ймовірність виходу за його межі - дуже низька.

Курс євро в Україні буде орієнтуватися на світовий валютний ринок FOREX і зміни курсу долара до гривні. Наступного тижня євро у світі має всі шанси продовжити зниження та опуститися до 1,1700 і навіть нижче. Діапазон коливань євро зміщуємо вниз: 1,1620-1,1860 долара за євро. В Україні готівковий євро будуть продавати за ціною від 31,10 до 31,60 гривень за один євро.

Російський рубль наступного тижня спробує втриматися нижче рівня 73 рублі; початок податкового періоду в Росії, що супроводжується збільшенням обсягів валюти, що продається, йому в цьому допоможе. В Україні готівковий рубль будуть все так же продавати в межах діапазону 3,60-3,70 гривні за 10 російських рублів.