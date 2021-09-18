Солістка гурту KAZKA вперше розповіла про новий роман

Солістка українського гурту KAZKA Олександра Зарицька зізналася, що у неї з'явився новий бойфренд. Після того, як у артистки в 23 роки була нерозділена закоханість, знаменитість повідомила, що знову відчуває пристрасть, повідомляє Обозреватель.

За словами Зарицької, вона не готова говорити про свого обранця подробиці, однак запевнила, що він не з шоу-бізнесу, розповідала Олександра в програмі "Зірковий шлях". Судячи з усього, артистка у стосунках з новий коханим нещодавно, тому вона не знає "що буде далі".

"Я зараз зустрічаюся з хлопцем. Він не з шоу-бізнесу. У мене такий мрійливо-закоханий настрій. Тому, хто знає, що буде далі" , – говорила співачка.

Співачка повідомила, що новий бойфренд не з шоу-бізнесу. Джерело: Instagram Олександри Зарицької

Раніше Зарицька зустрічалася з хлопцем з Латвії, ім'я якого не називала. Вона познайомилася з ним на фестивалі Sziget біля Будапешта. Однак пізніше пара розлучилася через те, що у співачки кар'єра була на першому місці.

Олександра Зарицька – українська співачка, солістка гурту KAZKA, учасниця шоу "Голос країни" і "Х-фактор". 2018 року колектив взяв участь в українському національному відборі на "Євробачення-2018", зайнявши 15 місце.