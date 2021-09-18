У Болівії жінка знайшла частину людського тіла у гамбургері

Відвідувачка фастфуд-закладу була шокована складом свого гамбургера. Між листям салату жінка побачила гнилий людський палець, повідомляє УНІАН.

Потерпілій не пощастило, бо палець вона помітила вже тоді, як їла страву. Після моторошної знахідки жінка вирішила поспілкуватися з адміністрацією закладу на камеру.

Представник компанії у відповідь на скаргу болівійки вибачався.

twitter.com/salomongsc

"Будь ласка, скажіть, чого ви хочете – і ми це зробимо" , – просив адміністратор, що чути на відеозаписах.

У закладі пояснили, що гамбургери прибули до них уже приготовленими, і що це перший такий випадок.

Сама жінка виклала палець у соцмережі, пообіцявши надати цьому інциденту розголосу.

Після спілкування на камеру представник компанії спершу навіть поклявся закрити ресторан, але вже невдовзі "продовжив обслуговувати клієнтів, ніби нічого й не сталося".

У коментарі місцевим ЗМІ поліція підтвердила факт події. Ба більше, напередодні вказівний палець втратив саме один з працівників компанії.

Розголос у мережі допоміг тимчасово закрити філіал фастфуд-мережі і накласти штраф на компанію.