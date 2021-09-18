Єфросиніна показала, який вигляд мала 15 років тому

Популярна українська ведуча Маша Єфросиніна поділилася з шанувальниками архівними знімками обкладинок журналу. Артистка показала, як змінилася за 15 років, повідомляє Обозреватель.

Відповідні фото Єфросиніна опублікувала на сторінці в Instagram. На трьох знімках знаменитість з'явилася у віці 27, 38 і 40 років. На першому кадрі Маша позувала з коротким чубчиком і у синій сукні, на другому – під час другої вагітності, а в третьому – в сексуальній червоній сукні.

"Ці три обкладинки зроблені 2006, 2014 і 2019 роках. 2006 я літала у Нью-Йорк на зйомку до легендарного Жилю Бенсімону, 2014 мене вагітну Сашенькою знімала у Києві знатна європейська фотографиня. А до мого ювілею 2019 року зробили знімки у студії з молодою дівчиною фотографом з Криму" , – підписала кадри Маша.

Маша Єфросиніна на обкладинці журналу 2006 року. Джерело: Instagram Маші Єфросиніної

Маша Єфросиніна 2006 року. Джерело: Instagram Маші Єфросиніної

Маша Єфросиніна на обкладинці журналу 2014 року. Джерело: Instagram Маші Єфросиніної

Маша Єфросиніна під час другої вагітності. Джерело: Instagram Маші Єфросиніної

Маша Єфросиніна на обкладинці журналу 2019 року. Джерело: Instagram Маші Єфросиніної

Маша Єфросиніна на обкладинці. Джерело: Instagram Маші Єфросиніної

Користувачам мережі дуже сподобалися архівні фото знаменитості. Багато хто залишив приємні коментарі під публікацією, зазначивши, що з віком Єфросиніна стала ще красивіше.

"З кожним роком ви все краще і краще, а кажуть ще що чоловіки з віком стають гарнішими, ага", "Коли в 40 маєш молодший вигляд, ніж в 25", "Чудова Маша", "Різні періоди-різна Маша, і з кожним роком все красивіше і жіночніше" , – писали шанувальники під фото.

Коментарі у мережі. Джерело: Instagram Маші Єфросиніної

Коментарі шанувальників. Джерело: Instagram Маші Єфросиніної