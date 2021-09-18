Який тип кузова авто вибирають українці: статистика

Раніше традиційно вважалося, що в нашій країні все беззастережно люблять седани. Але це вже давно далеко не так. Сьогодні цей тип кузова навіть не другий за популярністю в Україні. Сайт вивчив кузовні смаки українських автомобілістів і з'ясував, як вони змінилися з минулого року. А зміни є, повідомляє Autoconsulting.

За нашими даними, рух України в ЄС відбилося навіть на смаки та вподобання наших автомобілістів. У всякому разі, один з найпопулярніших в Європі типів кузовів - хетчбек, показав у нас максимальне зростання, в порівнянні з 2020-м роком. Хетчбеків за 8 місяців 2021-го у нас було продано майже на 34% більше.

Тип кузова, який по зростанню, в порівнянні з минулим роком, показав другий результат - універсал. Автомобілів з кузовом універсал у нас за 8 місяців 2021-го було продано на 32% більше, ніж за той же період 2020 го.

Складно сказати, чи пов'язано це з заміським будівництвом або з активними закупівлями аграріями, але третій за темпами зростання тип кузова - це пікап. В 2021-му було придбано майже на 30% більше пікапів.

Так улюблені в минулому столітті седани, за темпами зростання - на 4-й позиції. В 2021-м седанів було продано на 8% більше.

Нагадаємо, що за 8 місяців +2021-го зростання українського автомобільного ринку, в порівнянні з 2020-м, склав 27,24%. Відповідно, реальне зростання обсягів і частки на ринку показали тільки універсали, хетчбеки і пікапи. А частка седанів - зменшилася.

Зовсім невелике зростання продажів, у порівнянні з 2020-м роком, продемонстрували купе. Плюс 3%. Це менше темпів зростання ринку, а значить і купе воліє все менший відсоток покупців.

А ось інтерес до кабріолетів і ліфтбек в українських автомобілістів у 2021 році зменшився. У порівнянні з 2020-м, це, відповідно, мінус майже 31% і мінус 19%.

Пояснення зміни переваг вітчизняних автомобілістів досить просте. Багато хто хоче або універсальний кросовер (а це - кузов універсал), або - зручний компактний міський хетчбек. Та й уявлення про солідний автомобілі теж за ці роки сильно змінилося. Якщо в минулому столітті таким вважався великий довгий і обов'язково чорний седан (в ідеалі - Mercedes-Benz), то сьогодні образ «автомобіля мрії» - це кросовер, не обов'язково великий, і інших кольорів, та й марки.

Сьогодні переваги наших автомобілістів по кузовам виглядають так:

Універсал - 68,25%

Хетчбек - 17,28%

Седан - 12,17%

Ліфтбек - 1,19%

Пікап - 0,97%

Купе - 0,12%

Кабріолет - 0,02%