Ingenuity зобразив марсіанські валуни в форматі 3D

Національне управління з повітроплавання і дослідженню космічного простору США (NASA) пропонує помилуватися стереоскопічним зображенням кам'янистого пагорба на поверхні Марса, повідомляє 3Dnews.

зображення NASA

На фотографії зображений об'єкт під назвою Faillefeu. Це група валунів, що має в поперечнику близько 10 метрів. На знімку видно, що деякі з каменів відкидають тінь.

3D-зображення отримано на основі двох фотографій, зроблених за допомогою кольорової камери на борту марсіанського вертольота Ingenuity. Зйомка виконувалася 4 вересня - під час тринадцятого польоту апарату. Тоді Ingenuity піднявся на висоту близько 8 метрів спеціально для отримання зображень Faillefeu.

Дві фотографії, покладені в основу стереоскопічного зображення, зроблені з рознесенням в 5 метрів один від одного. Для перегляду 3D-композиції необхідні червоно-сині окуляри.

зображення NASA

Додамо, що вертоліт Ingenuity прибув на Червону планету разом з марсоходом Perseverance 18 лютого нинішнього року. З тих пір мініатюрний дрон, маса якого становить 1,8 кг, зміг подолати набагато більшу відстань, ніж припускали облікові.