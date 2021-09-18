Стала відома ємність акумуляторів iPhone 13

В ході анонса серії iPhone 13 компанія Apple традиційно не уточнила ємність акумуляторів в нових смартфонах. Однак ця інформація згодом була опублікована від імені виробника на сайті Chemtrec, де збираються дані про небезпечні матеріали. В середньому ємність батарей в нових моделях виросла на 13% в порівнянні з торішнім модельним рядом, повідомляє 3Dnews.

Джерело: theverge.com

Показники в документі наведені в Вт · год замість традиційних мА · год. Незважаючи на те, що більшість виробників смартфонів користується мА · год, на практиці ця одиниця може не вистачити точною. Нижче наводимо ємності акумуляторів iPhone 13 і їх порівняння з аналогічними минулорічними моделями.

Згідно Apple, компанія дійсно надає інформацію Chemtrec для операторів, тому можна вважати, що дані отримані безпосередньо від виробника. Приріст ємності акумуляторів виявився помітним. Цікаво, що у iPhone 12 і 12 Pro даний показник був однаковим, а в новому поколінні батарея iPhone 13 Pro виявилася менше, ніж у iPhone 13. Фізичні розміри смартфонів залишилися тими ж (крім товщини), але iPhone 13 Pro Max отримав дисплей з більш високою частотою оновлення і додаткове графічне ядро - простору для акумулятора залишилося не так багато. Моделі нової лінійки виявилися трохи товщі і важче в порівнянні з попередниками - виробник пішов на компроміс, як з iPhone 11, коли збільшилися і розміри пристроїв, і ємність батарей.

Для подальшого порівняння наводимо ємність батарей інших пристроїв (за даними iFixit):

Samsung Galaxy S21 Ultra: 18,84 Вт · год;

Google Pixel 5: 15,48 Вт · год;

Samsung Galaxy Note 20 Ultra: 16,96 Вт · год;

Nintendo Switch: 16 Вт · год;

2020 iPad Air: 28,93 Вт · год.

Флагманську модель iPhone 13 Pro Max можна порівнювати не тільки з пристроями того ж класу - його акумулятор можна порівняти з батареями ноутбуків: 71% ємності акумулятора Lenovo ThinkPad T480 (23,48 Вт · год) і трохи більше 33% від MacBook Air (49,9 В т.ч). Навіть у Nintendo Switch батарея виявилася менше.

Джерело: theverge.com

З урахуванням того, що на нових моделях змінилися не тільки акумулятори, але також процесори і дисплеї, по одній тільки ємності важко судити, наскільки фактично збільшиться тривалість автономної роботи пристроїв. Згідно Apple, для iPhone 13 Mini і iPhone 13 Pro вона виросте в середньому на 1,5 години, а для iPhone 13 і 13 Pro Max - на 2,5 години. Якщо ж брати до уваги тільки завдання по відтворенню потокового відео, то у iPhone 13 вона виросла на 4 години, а у iPhone 13 Pro Max - на всі 13.