Китай провів військові навчання поблизу Тайваню

Пекін вдруге за місяць провів військово-морські і повітряні навчання на території на північний захід від Тайваню, пише Bloomberg з посиланням на Командування східного театру Народно-визвольної армії Китаю, повідомляє Интерфакс-Украина.

У командуванні пояснили, що мета навчань, проведених в п'ятницю, - "поліпшити інтегрований оперативний потенціал на території на північний захід від Тайваню".

У китайській армії попередили, що подібні навчання в подальшому "проводитимуть регулярно" в зв'язку з напруженою ситуацією в Тайванській протоці і необхідністю підтримувати безпеку суверенітету.

Як повідомлялося, Народно-визвольна армія Китаю в середині серпня також провела військові навчання з бойовими стрільбами в ряді районів біля південно-західного і південно-східного узбережжя острова Тайвань.

Тайванський питання виникло в 1949 році, коли була проголошена комуністична Китайська Народна Республіка, а частина партії Гоміньдан влаштувалася на острові Тайвань. Пекін наполягає на "принципі одного Китаю", згідно з яким не можна одночасно визнавати і КНР, і Китайську Республіку на Тайвані. При цьому майже у всіх великих державах є неофіційні культурні та економічні офіси Тайбея.

Це питання є одним з найбільш чутливих у відносинах США і Китаю. Так, на початку серпня адміністрація президента США Джо Байдена схвалила перший продаж зброї Тайваню, потенційну угоду оцінюють в $750 млн.