У Нью-Йорку відбувся масовий "мор" птахів

У Фінансовому кварталі Манхеттена в Нью-Йорку (США) масово загинули птахи, що врізалися в хмарочоси нового комплексу Всесвітнього торгового центру. Зоозахисники зазначають, що така проблема існує давно, але зазвичай інцидентів такого масштабу не відбувається, повідомляє Обозреватель.

Скляні яскраво освітлені висотки стають причиною загибелі різних видів пернатих у сезон весняної або осінньої міграції. Як розповіла волонтерка Мелісса Брейєр, зазвичай у цей період за свою зміну вона збирає близько 20 мертвих або покалічених птахів. Цього ж разу вона знайшла 226 мертвих особин, передає National Audubon Society.

Жінка записала відео в Twitter﻿, показавши масштаби події. Вона розповіла, що прийшла до комплексу ВТЦ близько 6:15 у вівторок, 14 сентября.

"Зазвичай я підходжу до будівлі і, може, зауважу кілька птахів, але тут я побачила більше, ніж змогла порахувати. Я просто всюди бачила птахів. Просто скрізь!" – сказала Брейєр .

Волонтерці також вдалося знайти 30 поранених, але живих особин. Вона відвезла їх в реабілітаційний центр Фонду диких птахів.

Частина з мертвих крилатих, знайдених волонтеркою. Джерело: Twitter / Мелісса Брейєр

У National Audubon Society пояснили, що міські вогні можуть дезорієнтувати перелітні види, через що вони нерідко врізаються в будівлі або виснажуються, не знаючи куди їм прямувати.

Скляні хмарочоси небезпечні для птахів через те, що створюють відображення і пернаті не розуміють, що летять прямо в стіну.

За даними зоозахисників, щорічно тільки в Нью-Йорку це призводить до загибелі від 90 тис. до 230 тис. крилатих. В цілому по США цей показник сягає 1 мільярда.

Волонтери зазначають, що зменшити цю проблему можуть прості дії: керуючі будівлею можуть просто вимкнути необов'язкове освітлення під час міграції. Жителі також можуть приєднатися до ініціативи у себе вдома або на роботі.

I did this for 65 minutes straight doing one loop around @ 4WTC and @ 3NYWTC - most of these before sunrise. Please can we turn off lights during migration ??? pic.twitter.com/pCXoJkUXo0 - Melissa Breyer (@MelissaBreyer) September 14, 2021

Глава асоціації китобоїв після громадського резонансу визнав, що це було помилкою, однак стверджує, що дії були законними.