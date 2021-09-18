Данилов: Пора визначатися, що робити з "Мінськом"

Владі України пора визначатися, що робити з мінських угодами, оскільки вони дають результати, повідомляє Кореспондент.

Таку думку в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" висловив глава РНБО Олексій Данилов.

"Мінський процес - це така цікава річ, яка вже сім років відбувається, незрозуміло, коли він завершиться... У Придністров'ї з 1991 року тривають такі переговори. Нам треба визначатися, що з цим робити. Ми не можемо постійно перебувати в стані очікування і невирішення проблеми" , - сказав Данилов.

Він додав, що саме від Росії залежить врегулювання на Донбасі.