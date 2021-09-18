Українець перетворив ГАЗ-21 Волга в електромобіль

Ентузіаст з Харкова на ім'я Олег переробив легендарну ГАЗ-21 Волга в електромобіль, повідомляє АвтоПортал.

Своє творіння він привіз на технічний фестиваль OldCarLand﻿ в Києві.

Зовні електроВолга нічим не виділяється - цілком собі звичайна «двадцять перший» (якщо не брати до уваги логотип «екологічного» зеленого кольору замість рідного червоного). Але це поки не заглянути всередину.

Під капотом у машини заховані ключові агрегати. Це електромотор (звичайний промисловий, який використовувався і використовується зараз на заводських верстатах), вентилятор охолодження, грубка (кожух рідний, а ось сама начинка - від сучасного Фольксвагена), перетворювач (саморобний), батареї (вони, до речі, захищені незвично - пластиковими судочками для їжі; також частина елементів АКБ розмістилися в багажнику) і розетка на 220В для підключення до мережі.

Як розповів творець, акумулятори були взяті від Nissan Leaf (судячи з усього першого покоління). У них невелика місткість - всього 21 Ач. Як наслідок, електроВолга проїжджає на одному заряді лише 50 км. Втім, власнику цього достатньо - за його словами, головною метою було збереження початкової маси машини, а не створення електромобіля і з великим запасом ходу. Проте, в седані є ще достатньо місця для того, щоб «докинути» додаткові елементи живлення і, таким чином, збільшити пробіг.

Динаміка розгону не замерялась, а ось максимальна швидкість відома - 88 км/год. Теоретично, можна вичавити і більше, але розробник говорить, що «в цьому немає необхідності».

У салоні автомобіля звертають на себе увагу дві педалі - газ і гальмо. Проте, у Волги залишилася рідна 3-ступінчаста МКПП. Також на передній панелі встановлений тримач для смартфона, і він там - не просто так. Син Олега (Євген) створив спеціальний мобільний додаток ElVolga, яке показує витрату енергії, запас ходу, процес зарядки і інші важливі показники.

Нарешті, ще одна особливість машини - світлодіодна оптика і LED-освітлення внутрішнього оздоблення.

До слова, Волга була випущена в 1968 році.