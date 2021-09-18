Собор Нотр-Дам готовий до реставрації, вона почнеться взимку-компанія

Будівельники завершили роботи із зміцненню конструкцій в постраждалому від пожежі Соборі Паризької Богоматері і тепер готові приступити до реставраційних робіт, повідомляє Интерфакс-Украина.

Про це пишуть французькі ЗМІ з посиланням на держкомпанію, що відповідає за реставрацію.

"Роботи, що стартували 16 квітня 2019 року, які були націлені на зміцнення конструкцій і на гарантування безпеки, завершені вчасно" , - наголошується в комюніке компанії.

У документі йдеться, що "підготовлено план реставрації. Роботи почнуться вже цієї зими".

У квітні 2019 року в Соборі, який вважається одним із символів Парижа, сталася сильна пожежа. Президент Франції Еммануель Макрон обіцяв, що реставрація займе п'ять років. Однак, як зазначає газета "Фігаро", вже зараз зрозуміло, що за такий термін повністю завершити всі роботи не вдасться.