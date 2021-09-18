Ще один штат США заборонить продаж автомобілів з ДВС

Восени 2020 року влада Каліфорнії прийняв рішення ввести заборону на продаж паливних машин з 2035 року. Тепер же аналогічний закон прийняли в Нью-Йорку - його підписала новоспечений губернатор штату Кеті Хочул, повідомляє АвтоПортал.

Згідно з документом, через 14 років в Нью-Йорку дозволять продавати лише ті легкові автомобілі та легкі комерційні машини, у яких нульовий рівень викидів. З 2045 року ця ж правило буде діяти і щодо вантажівок.

Департамент охорони навколишнього середовища Нью-Йорка визначає автомобілі з нульовим рівнем викидів як електромобілі, які харчуються виключно від тягових батарей, (BEV) і електромобілі на паливних елементах, читай - водневі машини (FCEV). Тобто, новий закон не залишає шансів на життя навіть гібридам, які зараз вважаються компромісним рішенням.

Влада штату припускають, що даний крок допоможе скоротити загальні викиди парникових газів в Нью-Йорку на 85% до 2050 року.

Відзначимо, що раніше президент США Джо Байден поставив мету зробити ринок автомобілів США наполовину «електричним» вже до 2030 року.