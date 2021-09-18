Bloomberg опублікував свіжий рейтинг найбагатших сімей світу

Bloomberg опублікував свіжий рейтинг найбагатших сімей світу

Bloomberg опублікував щорічний рейтинг найбагатших сімей, які володіють найбільшими компаніями світу, повідомляє УНІАН.

Як зазначає Bloomberg, 25 найбагатших сімей збільшили свої статки у порівнянні з серпнем 2020 року на 22%, або на $312 мільярдів.

Лідером рейтингу стала сім'я Волтон. Вона контролює одну з найбільших мереж супермаркетів Walmart. Її статки за останній рік зросли на $23 мільярди і оцінюється в $238,2 млрд. Компанія Walton Enterprises володіє 48% акцій мережі Walmart, вартість яких зросла.

На другому місці опинилася родина Марс, що володіє кондитерською корпорацією Mars. Їхні статки оцінюються в $141,9 млрд.

Третьою за розміром капіталу в світі стала сім'я Кох, що володіє Koch Industries. Їхні статки досягли $124,4 млрд. Компанія працює в сфері нафтопереробки та хімічної промисловості.

Також у рейтингу опинилися французька родина Ерме, котра володіє модним будинком Hermes зі статками $116 млрд; королівська сім'я Саудівської Аравії Аль Сауд ($100 млрд); власники модного будинку Chanel Вертхаймери ($61,8 млрд); сім'я Томсон, якій належить інформаційне агентство Thomson Reuters ($61,1 млрд); німецька родина Берінгер, що володіє фармацевтичною компанією Boehringer Ingelheim ($59,2 млрд) та інші.

Нагадаємо, що перша трійка лідерів була такою ж і в рейтингу Bloomberg 2019 року.

А ось згідно з рейтингом найбагатших людей Bloomberg Billionaires Index (BBI) станом на 18 вересня 2021 року в п'ятірку лідерів входять: голова компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск ($205 млрд); засновник Amazon Джефф Безос ($200 млрд); французький бізнесмен, президент і CEO групи компаній LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно ($159 млрд); засновник Microsoft Білл Гейтс ($151 млрд); засновник Facebook Марк Цукерберг ($136 млрд.).

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics