Розкрито подробиці про смарт-годинники Apple Watch Series 7

Кілька днів тому Apple офіційно представила наручний смарт-годинник Watch Series 7, але не стала розкривати ряд технічних характеристик гаджета, повідомляє 3Dnews.

Тепер же в розпорядженні мережевих джерел виявився внутрішній документ компанії, що усуває цю прогалину.

зображення Apple

Повідомляється, що новинка несе на борту процесор S7 System-in-Package (SiP), який, як стверджується, забезпечує 20-відсотковий приріст продуктивності в порівнянні з S5 SiP в складі Apple Watch SE. Об'єм вбудованої флеш-пам'яті становить 32 Гбайт.

В оснащення входить адаптер бездротового зв'язку Wi-Fi 802.11b/g/n, що підтримує частотні діапазони 2,4 і 5 ГГц. Крім того, присутній контролер Bluetooth 5.0. Підтримується робота в стільникових мережах LTE.

зображення Apple

Модель розміром 41 мм важить 32 г в алюмінієвому корпусі, 42,3 г в корпусі з нержавіючої сталі і 37 г в титановому виконанні. У випадку розміром 45 мм ці значення складають відповідно 38,8, 51,5 і 45,1 м Повністю перелік характеристик представлений нижче (натисніть для збільшення):

Варто відзначити, що Apple Watch Series 7 зможуть функціонувати в автономному режимі до 18 годин. Функція швидкої підзарядки дозволяє поповнити запас енергії на 80% приблизно за 45 хвилин.