У яких авто витрата палива менше і більше заявленого
Британський журнал WhatCar провів масштабне дослідження за споживанням пального автомобілями - а саме, з'ясував, як реальна витрата палива відрізняється від того, який заявляється офіційно, повідомляє АвтоПортал.
За основу колеги взяли дані, які отримали в ході своїх експериментів, а також інформацію щодо споживання пального від самих виробників. Останні, до слова, покладаються на новий всесвітній стандарт (методику) визначення витрати палива WLTP, який діє з 2019 року. Раніше ж до уваги бралися числа, певні по циклу NEDC - на сьогоднішній день він вважається застарілим.
Як і інші тести, випробування WhatCar проводилися в лабораторних умовах, проте вони були максимально наближені до реальних (моделювання пересування в місті, селищі / селі, на шосе ...) на відміну від тих же вимірів по WLTP і NEDC.
А ось які результати вийшли з певною моделлю (ТОП-5 кращих і гірших)
У яких авто витрата менше заявленого
5. Honda Civic Type R
На п'ятому місці - Honda Civic Type R. 320-сильний спорт-хетч виявився на 9,2% економічніше, ніж показав тест WLTP, чого ніяк не можна було очікувати від такої потужної моделі.
4. Dacia / Renault Duster
Відразу за Цивик йде Dacia / Renault Duster з бензиновим двигуном потужністю 130 к.с. Популярний франко-румунський кросовер вже зарекомендував себе відмінним співвідношенням ціни і якості, а економічність 1,3-літрового мотора привносить йому лише додатковою привабливості. Автомобіль споживає на 10,1 відсотка менше заявленого.
3. Volkswagen Up!
Невеликий легкий міський автомобіль, який показав на 10,5% кращий результат, ніж в офіційних тестах. До речі, сама економічна модель в цьому списку.
2. Honda CR-V Hybrid
На другому місці в рейтингу знаходиться гібрид, - і знову Honda. В разі з CR-V бензиновий двигун не виконує тягову роль - йому відведена роль генератора (енергії для основного електромотора). Таким чином, ДВС зазнає мінімальних навантажень, а, отже, споживає набагато менше палива. При цьому випробування ВатКар показало, що він ще й витрачає на 12,3% менше заявленого.
1. Ford Ranger (дизельний)
Ренжер далеко не найекономічніший автомобіль, однак у нього найменша різниця серед всіх по реальному і заявленому запасу ходу. Цілих 18,6%!
У яких авто витрата більше заявленого
5. Audi A3 Sedan
Audi A3 в версії 35 TFSI - перший у списку аутсайдерів. Він витрачає на 16% більше, ніж говорить WLTP.
4. Renault Clio e-tech
Четверте місце серед самих «ненажерливих» автомобілів зайняв гібридний Renault Clio. У тесті він витратив палива на 19,6% більше заявленого.
3. Ford Fiesta
На третьому місці розташувався Ford Fiesta з 1,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 155 к.с. Двигун, як видно, продуктивний і при цьому очікувано «апетитний». Різниця - на рівні 20%.
2. Suzuki Swace
А на передостанньому місці знаходиться гібрид Suzuki Swace, який показав результат на 21,6% гірше, ніж на випробуваннях по WLTP.
1. BMW 420d
Нарешті, останній автомобіль антіТОП - BMW 420d. Згідно з тестом WhatCar, у нього різниця в споживанні палива складає 26,4% (більше заявленого).