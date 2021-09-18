У яких авто витрата палива менше і більше заявленого

Британський журнал WhatCar провів масштабне дослідження за споживанням пального автомобілями - а саме, з'ясував, як реальна витрата палива відрізняється від того, який заявляється офіційно, повідомляє АвтоПортал.

За основу колеги взяли дані, які отримали в ході своїх експериментів, а також інформацію щодо споживання пального від самих виробників. Останні, до слова, покладаються на новий всесвітній стандарт (методику) визначення витрати палива WLTP, який діє з 2019 року. Раніше ж до уваги бралися числа, певні по циклу NEDC - на сьогоднішній день він вважається застарілим.

Як і інші тести, випробування WhatCar проводилися в лабораторних умовах, проте вони були максимально наближені до реальних (моделювання пересування в місті, селищі / селі, на шосе ...) на відміну від тих же вимірів по WLTP і NEDC.

А ось які результати вийшли з певною моделлю (ТОП-5 кращих і гірших)

У яких авто витрата менше заявленого

5. Honda Civic Type R

На п'ятому місці - Honda Civic Type R. 320-сильний спорт-хетч виявився на 9,2% економічніше, ніж показав тест WLTP, чого ніяк не можна було очікувати від такої потужної моделі.

4. Dacia / Renault Duster

Відразу за Цивик йде Dacia / Renault Duster з бензиновим двигуном потужністю 130 к.с. Популярний франко-румунський кросовер вже зарекомендував себе відмінним співвідношенням ціни і якості, а економічність 1,3-літрового мотора привносить йому лише додатковою привабливості. Автомобіль споживає на 10,1 відсотка менше заявленого.

3. Volkswagen Up!

Невеликий легкий міський автомобіль, який показав на 10,5% кращий результат, ніж в офіційних тестах. До речі, сама економічна модель в цьому списку.

2. Honda CR-V Hybrid

На другому місці в рейтингу знаходиться гібрид, - і знову Honda. В разі з CR-V бензиновий двигун не виконує тягову роль - йому відведена роль генератора (енергії для основного електромотора). Таким чином, ДВС зазнає мінімальних навантажень, а, отже, споживає набагато менше палива. При цьому випробування ВатКар показало, що він ще й витрачає на 12,3% менше заявленого.

1. Ford Ranger (дизельний)

Ренжер далеко не найекономічніший автомобіль, однак у нього найменша різниця серед всіх по реальному і заявленому запасу ходу. Цілих 18,6%!

У яких авто витрата більше заявленого

5. Audi A3 Sedan

Audi A3 в версії 35 TFSI - перший у списку аутсайдерів. Він витрачає на 16% більше, ніж говорить WLTP.

4. Renault Clio e-tech

Четверте місце серед самих «ненажерливих» автомобілів зайняв гібридний Renault Clio. У тесті він витратив палива на 19,6% більше заявленого.

3. Ford Fiesta

На третьому місці розташувався Ford Fiesta з 1,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 155 к.с. Двигун, як видно, продуктивний і при цьому очікувано «апетитний». Різниця - на рівні 20%.

2. Suzuki Swace

А на передостанньому місці знаходиться гібрид Suzuki Swace, який показав результат на 21,6% гірше, ніж на випробуваннях по WLTP.

1. BMW 420d

Нарешті, останній автомобіль антіТОП - BMW 420d. Згідно з тестом WhatCar, у нього різниця в споживанні палива складає 26,4% (більше заявленого).