Вчені провели опитування про секс з роботами: результати

Сексологи провели нове опитування, щоб дізнатися, скільки людей зайнялися б сексом з роботом, повідомляє УНИАН.

Як пише LadBible, опитування проводили за допомогою чатбота Tidio.

Зазначається, що і серед чоловіків, і серед жінок 42% відповіли, що не відмовилися б зайнятися коханням з роботом.

39% з усіх опитаних відзначили, що могли б підтримувати романтичний зв'язок з володарем штучного інтелекту.

Крім того, опитування показало, що 69% респондентів вірять, що роботи можуть позбавити їх роботи, а 78% – що штучний інтелект будуть використовувати для поширення фейків.

Разом з тим, 45% опитаних вважають, що економіку необхідно роботизувати, а 60% – в очікуванні, коли ж вулицями почнуть їздити таксі-автопілоти.