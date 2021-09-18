На Донбасі повноцінно працює тільки один КПВВ

Бойовики продовжують блокувати роботу КПВВ на Донбасі. Зараз повноцінно працює тільки пункт пропуску "Станиця Луганська", повідомляє РБК-Україна.

У Держприкордонслужбі запевнили, що всі КПВВ функціонують з 8:00 до 16:00. Однак у більшості дорожніх коридорів рух заблокували бойовики.

Так, навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупанти пропускають тільки окремих громадян двічі на тиждень - у понеділок і п'ятницю. За ці дні лінію розмежування перетнули 609 осіб та 103 транспортні засоби до тимчасово окупованої частини Донецької області. При цьому 471 людина і 117 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

У "Станиці Луганській" інтенсивність пасажиропотоку збільшилася на 23%. За тиждень на тимчасово окуповану територію потрапили 9 641 осіб, на контрольовану - 9 777 осіб.

Автор: Валерія Поліщук