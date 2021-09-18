Туристів попередили про хитрощi і витрати в готелях

Що потрібно знати, вибираючи готельний номер для відпустки, повідомляє РБК-Украина.

Часто при бронюванні готелів за кордоном кажуть:"бронюй найдешевший номер, я там на місці поміняю". Маючи на увазі, що безпосередньо при поселенні можна повчити номер краще, якщо доплатити не при бронюванні туру, а вже на ресепшені. Наприклад, таким чином можна отримати з видом на море, а не на внутрішню територію готелю.

Керівник туристичної компанії Sun Dali Марія Степаненко на своїй сторінці у Facebook﻿ звернула на деякі важливі моменти для тих, хто користується такою порадою.

"Якщо зараз у вас потягнулася рука писати "завжди так роблю, і завжди прокатує", то знайте: якщо ви відразу поклали в паспорт гроші й віддали на рецепцію при заїзді, то в 99% випадків вам дали ключі від того номера, який і так був вам призначений заздалегідь" — звертає увагу фахівець .

Якщо ж на рецепції ви нічого не давали, прийшли в номер, а він виявився поганим (брудно, щось несправне, неприємно пахне), тут є варіанти, і вони залежать від рівня готелю і совісті його керуючих.

"Перший варіант: це такий номер - "кімната жахів", куди приводять всіх нових гостей, щоб тихим і сумним голосом сказати "але якщо ви хочете номер краще, то дайте 10-20$", і чарівним чином миттєво дають інший, як тільки отримують папірець в долоню. До речі, ключ від іншого номера зазвичай вже лежить в тій самій долоні" , - попереджає про особливості такої системи поселення Марія Степаненко.

Фото: Як отримати бажаний мальовничий вигляд і чи варто за це доплачувати на місці? (unsplash.com/roberto-nickson)

"Другий варіант: якщо ви наполягли в агентстві при бронюванні на номері мінімальної категорії з назвою типу "промо" або "економ" (зазвичай це зазначено у ваучері), то вас цілком законно можуть в такий номер заселити: без балкона, з вентилятором замість кондиціонера, в цокольному поверсі або з кватиркою під дахом замість вікна. І тоді 10-20$ можуть не допомогти, і доведеться доплачувати різницю в ціні між номерами, щоб переїхати в більш комфортні умови" , — додає вона.

Відпочинок з видом на море: "апгрейд" за 100 доларів на тиждень

За словами директора туристичної компанії, іноді в готелях трапляються просто невдалі номери категорії "стандарт". У самому готелі про це знають, і при повному завантаженні готелю вам може дістатися такий номер: з видом на задній двір готелю, на кухонний блок або поруч з ліфтом.

"У таких випадках порядні готелі самі пропонують підвищити категорію номера на місці з доплатою. Але з меншою, ніж якби ви замовляли покращений номер заздалегідь. Припустимо, при бронюванні туру різниця в ціні номера "стандарт" і номера" делюкс" була близько 120$ на день, а на місці вам пропонують" апгрейд" за 100 доларів на тиждень. У такому випадку можна подивитися обидва номери й зробити для себе вибір" , — пояснює Марія Степаненко.

За словами Марії Степаненко, якщо для вас дуже важливий вид з вікна, його можна вибрати заздалегідь, вже при бронюванні туру. Коли ви тільки звернулися за підбором, агент запропонує вам варіанти готелів, формулюючи ціни від мінімальної категорії номерів.

Фото: Якщо для вас важливий вид з вікна, його можна вибрати заздалегідь при бронюванні туру, а не по приїзду в готель (unsplash.com/alexander-kaunas)

У момент, коли ви визначитеся з вподобаним вам готелем, вона радить попросити дати детальну інформацію про різні кімнати в обраному вами варіанті, якщо турагент не запропонував зробити цього сам.

"Так ви зможете не тільки оцінити різницю в ціні, але і гарантовано отримати потрібну вам категорію номера: за площею, кількістю ліжок, видом з вікна, поверховістю, віддаленістю від пляжу. Якщо ви заздалегідь забронювали номер з видом на море, то і поселять вас в такий номер, за ваучером" , — говорить директор Sun Dali.

Відпочинок з дітьми: на що звернути увагу

У ситуації, якщо ви вирішили забронювати вид на гори, але думаєте доплатити на місці 10$, і за це "дадуть вид на море", Марія Степаненко звертає увагу на два важливих моменти:

1. номерів потрібної категорії на момент вашого заїзду в готелі може і не бути: тоді доведеться жити в тому, що вказано в документі на заселення;

2. готель скаже "ок, доплата за номер з видом на море 100$ на добу" і ви будете "кусати лікті", що не забронювали його заздалегідь, адже в агентстві вам прорахували, що різниця становила всього 30$ на день.

Тим, хто їде на відпочинок їдете великою родиною, фахівець радить звернути увагу на сімейні номери: з двома кімнатами, а іноді й двома санвузлами.

"Іноді доплата в порівнянні зі звичайним номером невелика, але зате всім членам родини буде комфортно спати. А "порішати на місці" може не вийти, тому що сімейні номери в більшості готелів розкуповують в першу чергу, і якщо ви втиснули свою сім'ю в бюджет і у двадцятиметровий стандарт, а поліпшити умови на місці не вийшло ні за сто, ні за тисячу євро, то думки про розлучення можуть відвідувати вас дуже нав'язливо, коли ви будете намагатися заснути вночі на шезлонгу під шум моря і танці сузір'їв" , — говорить вона.

Фото: Варто попросити дати детальну інформацію про різні кімнатах в обраному вами варіанті, якщо турагент не запропонував зробити цього сам (unsplash.com/christian-lambert)

Ще кілька порад від фахівця:

Оплачуючи покращений номер заздалегідь в агентстві, ви купуєте гарантію заселення в поліпшені умови. Слухайте свого турагента і довіряйте йому, обов'язково розповідайте про те, що важливо для вас на відпочинку;

Не варто нехтувати порадами фахівця по готелях, видам номерів, особливо якщо звучать фрази "я там був і точно знаю";

Біжіть від турагентів, які радять брати економ-номери, відмовляючи від важливих для вас нюансів, і роздають лайфхаки про хабарі співробітникам готелів шоколадками для поліпшення номера.