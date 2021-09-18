Moderna захищає від госпіталізації краще за інших вакцин

Дослідження центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) США показало, що препарат компанії Moderna є найбільш ефективним від госпіталізації при COVID серед інших вакцин. Хоча вакцини Pfizer і Johnson & Johnson також забезпечують істотний захист, повідомляє РБК-Украина.

Про це пише The Hill﻿.

Дослідники підрахували, що ефективність вакцини Moderna від госпіталізації склала 93%, в той час, як ефективність вакцин Pfizer-BioNTech і Johnson & Johnson склала 88% і 71%, відповідно.

"Хоча ці реальні дані свідчать про певний розподіл рівнів захисту в залежності від вакцини, всі схвалені або дозволені FDA вакцини від COVID-19 забезпечують істотний захист від госпіталізації з COVID-19" , - йдеться у звіті CDC.

У дослідженні взяли участь понад 3600 дорослих, які були госпіталізовані у 21 лікарню США в 18 штатах в період з 11 березня по 15 серпня. З них 1 682 людини отримали позитивні результати тесту на COVID-19, інші вважалися контрольною групою. Дорослі з ослабленим імунітетом в дослідження не включалися.

Більшість учасників-64% - були невакциновані. Майже 13% були повністю щеплені вакциною Moderna, 20% були повністю щеплені вакциною Pfizer і 3,1% були повністю щеплені вакциною Johnson & Johnson.

Ефективність вакцини серед одержувачів Moderna досягла 93% в період від 14 до 120 днів після другої дози і трохи знизилася до 92% приблизно через чотири місяці.

Проте дослідники зафіксували більш значне зниження ефективності серед реципієнтів Pfizer, що сприяло зниженню загальної ефективності вакцини. Ефективність щеплень Pfizer склала 91% в період від 14 до 120 днів після другого щеплення і тільки 77% після 120 днів.