Найвища нація світу стає коротшою

Нідерланди довгий час були країною з найвищою за зростом нацією, але, за словами голландських дослідників, люди стають менш високими, повідомляє УНИАН.

Хоча зріст збільшився за останні 100 років, дослідження показало, що нідерландські чоловіки 2001 року народження були на 1 см нижчі за своїх співвітчизників, народжених у 1980 році. Для жінок ця різниця була більш вираженою - в 1,4 см, пише CNN﻿.

Зазначається, що покоління 1980 року, можливо, було найвищим за всю історію країни, отримуючи вигоди від великого зросту.

Чоловіки 1980 р.н. мали середній зріст 183,9 см і були вищими на 8,3 см, ніж ті, хто народився у 1930 р. Жінки 1980 р.н. також були значно вищими - 170,7 см у порівнянні з 165,4 см у народжених у 1930 році.

У дослідженні служби статистики Нідерландів, муніципальної служби охорони здоров'я GGD та Національного інституту громадського здоров'я RIVM було проаналізовано 719 тисяч людей у віці від 19 до 60 років, народжених у Нідерландах, котрі самостійно повідомили про свій зріст, і використано середній зріст у 19-річному віці як еталон.

На думку дослідників, одна з причин зниження зросту частково пов'язана зі збільшенням рівня міграції з країн із нижчим населенням. Проте, збільшення зросту також уповільнилося для осіб, чиї обидва батьки народилися в Нідерландах, а також для тих, чиї чотири дідусі та бабусі були нідерландцями.

Нідерландські чоловіки без сімейної історії міграції не показали жодного збільшення зросту, тоді як голландські жінки без міграції у своїй родині стали нижчими.

Однак голландці стояли на голову вище від решти світу через те, що їх зріст за останні 70 років збільшився.

У той час як близько 3% покоління 1930-34 років були принаймні 190 см заввишки, у 2020 році зріст більш як 20% людей становить щонайменше 190 см, а 7% - понад 195 см. У 1950-х роках 42% молодих чоловіків були нижчими за 175 см, але в 2020 році ця цифра складає всього 12%.

Для того ж покоління жінок менш як 2% народжених у 1930-34 роках виросли до 180 см. Однак серед народжених у 1980 році майже 10% мають зріст щонайменше 180 см.

Зазначається, що дані мають великі відмінності між північчю та півднем Нідерландів. Люди на півдні - найнижчі, тоді як жителі північних регіонів на 3-3,5 см вищі.

Дослідники підкреслили, що голландці не втратили свого титулу найвищих людей світу, а народжені на межі тисячоліть все ще претендують на цей статус.

Це дослідження не є першим, що свідчить про скорочення темпів збільшення зросту або про його зменшення. Попередні дослідження припускали, що це може бути пов’язано з посиленням уваги до рослинної дієти та стабілізацією "факторів навколишнього середовища, що стимулюють зріст".

Зріст і вага українців

Згідно з даними Держстату, оприлюдненими 10 серпня 2021 року, середній зріст українців складає 169 см (164 см у жінок і 175 см у чоловіків). За рік ці показники не змінилися.

Також, більшість українців (56%) страждають від надлишку ваги. У середньому українці важать 75 кг (71 кг - жінки та 80 кг - чоловіки).